مصرع شخصين إثر سقوطهما من قطار فى البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقى شخصان مصرعهما، الجمعة، إثر سقوطهما من قطار أثناء سيره، بنطاق مركز كفر الدوار، في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، بحادث سقوط من قطار أثناء مروره أمام قرية السعرانية ووجود متوفين.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة فارس سعد المغربى، 25 عاما، وعمر سمير البوهى، 24 عاما، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.