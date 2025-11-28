إعلان

مصرع شخصين إثر سقوطهما من قطار فى البحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:47 م 28/11/2025

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

لقى شخصان مصرعهما، الجمعة، إثر سقوطهما من قطار أثناء سيره، بنطاق مركز كفر الدوار، في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، بحادث سقوط من قطار أثناء مروره أمام قرية السعرانية ووجود متوفين.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة فارس سعد المغربى، 25 عاما، وعمر سمير البوهى، 24 عاما، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدير أمن البحيرة اللواء محمد عمارة مصرع شخصين إثر سقوطهما من قطار مصرع شخصين سقطا من قطار سقوط شخصين من قطار فى البحيرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* أول رد رسمي من بيراميدز على موقف الخطيب من أزمة رمضان صبحي
* فيديو أهداف مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
ننشر كراسة الشروط.. طرح شقق المصريين في الخارج السبت