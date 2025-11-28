قفزت لإنقاذ ابنتها.. مصرع سيدة غرقًا فى ترعة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت سيدة مصرعها غرقاً، اليوم الجمعة، بعدما قفزت داخل ترعة بقرية النجاح، بمركز بدر بالبحيرة، في محاولة لإنقاذ ابنتها التي سقطت أثناء رعيهما الأغنام على حافتها، بينما تمكن الأهالى من إنقاذ الإبنة.

تلقى مركز شرطة بدر، بلاغاً من الأهالى بغرق سيدة أثناء محاولتها إنقاذ إبنتها من مياه ترعة محطة 2 بقرية النجاح.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبين انتشال الأهالى جثة فاطمة جمعة مجاهد، 40 عاما، وإنقاذ ابنتها إسراء السيد سيف أبو قمح، 15 عاما، طالبة، مقيمتان بقرية النجاح.

أفاد شهود الواقعة وزوج المتوفية، بأنه أثناء وجود الأم ونجلتها لرعي الأغنام اختل توازن الإبنة وسقطت في المياه، ما دفع والدتها للقفز خلفها لإنقاذها، إلا أنها غرقـت لعدم إجادتها السباحة، بينما تمكن الأهالى من إنقاذ الطفلة وانتشال الجثة.

نُقلت الابنة إلى مستشفى بدر المركزى، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.