أعاد الذهب ورفض المكافأة.. "فوزي" أيقونة أمانة بالأقصر (صور)

كتب : محمد محروس

09:19 م 27/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مصوغات ذهبية وأموال
  • عرض 3 صورة
    محتويات الحقيبة

الأقصر - محمد محروس:

أعاد فوزي أحمد محمد، سائق "سرفيس" بمحافظة الأقصر، حقيبة تحتوي على مصوغات ذهبية ومبلغ مالي ومتعلقات ثمينة إلى أصحابها، بعدما عثر عليها داخل سيارته عقب نزول سيدتين نقلهما من منطقة "سوق الصنايع".

قرر ابن قرية "العشي" إيقاف عمله فور اكتشاف الحقيبة، مكرسًا وقته للبحث عن السيدتين في الأماكن التي مرتا بها، حتى تمكن من العثور عليهما وتسليم المفقودات كاملة دون نقصان.

رفض السائق، بإصرار، قبول أي مكافأة مالية عرضتها عليه السيدتان تقديرًا لأمانته، مكتفيًا بالقول: "أبحث عن الرزق الحلال خوفًا من الله، وما فعلته واجب لا ينتظر شكرًا أو مقابلًا".

سائق يعيد ذهب ويرفض المكافأة سائق سرفيس بمحافظة الأقصر فوزي أيقونة أمانة بالأقصر

