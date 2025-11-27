أعاد الذهب ورفض المكافأة.. "فوزي" أيقونة أمانة بالأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أعاد فوزي أحمد محمد، سائق "سرفيس" بمحافظة الأقصر، حقيبة تحتوي على مصوغات ذهبية ومبلغ مالي ومتعلقات ثمينة إلى أصحابها، بعدما عثر عليها داخل سيارته عقب نزول سيدتين نقلهما من منطقة "سوق الصنايع".

قرر ابن قرية "العشي" إيقاف عمله فور اكتشاف الحقيبة، مكرسًا وقته للبحث عن السيدتين في الأماكن التي مرتا بها، حتى تمكن من العثور عليهما وتسليم المفقودات كاملة دون نقصان.

رفض السائق، بإصرار، قبول أي مكافأة مالية عرضتها عليه السيدتان تقديرًا لأمانته، مكتفيًا بالقول: "أبحث عن الرزق الحلال خوفًا من الله، وما فعلته واجب لا ينتظر شكرًا أو مقابلًا".