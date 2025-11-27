بتكلفة 647 مليونًا.. "سوق وموقف" لإنهاء العشوائية في المنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مشروعي السوق الحضري بمنطقة "الحبشي" والموقف الإقليمي الجديد، باستثمارات إجمالية تصل إلى 647 مليون جنيه، يمثلان "نقلة نوعية" لإنهاء العشوائية وتطوير منظومة النقل والتجارة بقلب الصعيد.

وأوضح المحافظ، خلال مشاركته في مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية"، أن سوق "الحبشي" المُقام على مساحة 4 آلاف متر بتكلفة 247 مليون جنيه، يستهدف دمج الباعة في اقتصاد رسمي منظم، لافتًا إلى نجاح المحافظة في نقل 240 تاجر جملة إلى سوق "ماقوسة" خارج الكتلة السكنية لتخفيف الزحام.

وفيما يخص الموقف الإقليمي، أشار "كدواني" إلى تنفيذه على مساحة 15 فداناً بتكلفة 400 مليون جنيه، ليكون مركزًا لوجستيًا يربط محافظات الصعيد بالوجه البحري، مما يعزز التنافسية الاستثمارية ويقضي على التكدس المروري داخل المدينة.