أنقذ 13 فتاة ومات.. نهاية مأساوية لـ"شهيد الشهامة" بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

07:01 م 27/11/2025
  • عرض 2 صورة
    شهيد الشهامة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

دفع شاب حياته ثمنًا لشهامته، فلقي مصرعه غرقًا بعدما نجح في إنقاذ 13 فتاة من الموت المحقق إثر انقلاب ميكروباص كان يقلهن داخل "مصرف بلوظة" بمركز القنطرة شرق في الإسماعيلية.

بدأت الواقعة بانقلاب مفاجئ لميكروباص يحمل لوحات (1318 د أ ج) داخل المصرف، ما استدعى تدخلًا فوريًا من الأهالي.

وتصدر مشهد الإنقاذ الشاب "حسن أحمد حسن" (35 عاماً)، عامل زراعي، الذي واصل جهوده لإخراج الفتيات حتى تم إنقاذهن جميعًا بسلام.

وبعد إتمام مهمته البطولية، خارت قوى الشاب وسقط في المياه ليلفظ أنفاسه الأخيرة غرقاً، تاركًا حالة من الحزن العميق بين أهالي المنطقة الذين وصفوه بـ"شهيد الشهامة".

نُقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

