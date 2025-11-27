سائحان يتبادلان الوعود الأبدية في سيناء بـ "زفاف بدوي" غير تقليدي -صور

جامعة المنصورة رقم 4 محليًا و59 عربيًا في تصنيف التايمز 2026

احتفل سائحان أجنبيان بزفافهما بطريقة فريدة، فى صحراء سرابيط الخادم بمدينة أبوزنيمة في جنوب سيناء، مرتدين الزي البدوي، وفي أجواء غروب الشمس التي رسمت لوحة طبيعية مميزة.

وجاء هذا القرار المفاجئ للعروسين خلال رحلة استكشافية للمنطقة، حيث قررا أن يكون زفافهما تجربة غير مألوفة تدمج بين الجمال الطبيعي للمكان وعراقته التاريخية.

وارتدى العريس الجلباب والشال والعقال البدوي، واعتمد العروسان على ديكور بسيط من الخوص والزهور المجففة، وتمت مراسم الزفاف وهما يقفان على كليم بدوي بسيط.

أكد الشيخ ربيع بركات، الذي رافق العروسين، أن الزوجين كان لديهما شغف بالمغامرة وعشق للطبيعة، ولهذا اختارا أن يكون الحفل وقت الغروب "لتكتمل اللوحة الفنية الطبيعية لزفافهم".

وقال العروسان إنهما انبهرا بمنطقة سرابيط الخادم التي تجمع بين الطبيعة الخلابة والتاريخ، ورغبا في زفاف مميز وروحاني بعيدًا عن صخب القاعات والأضواء، لصناعة "لحظات تُروى ولا تُنسى".

أشار الشيخ ربيع إلى أن الزفاف تحول إلى "مشهد مُلهِم يعكس جمال سيناء وروحانيتها"، داعيًا المصريين إلى التفكير في إقامة حفلات زفاف بسيطة وغير مُكلفة بهذه الطريقة، لخلق ذكرى غير تقليدية بالعودة إلى الحياة الهادئة والبسيطة.