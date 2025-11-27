وفاة اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية الأسبق

نعى اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، ببالغ الحزن والأسى، اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، مؤكدًا أن المحافظة فقدت أحد قادتها المخلصين الذين قدموا الكثير من أجل رفعة الإسماعيلية وخدمة أهلها.

وثمن جلال الدور الكبير الذي قام به اللواء أحمد القصاص خلال فترة توليه المسؤولية، وما تركه من بصمات واضحة في مسيرة التنمية والعمل التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الراحل كان مثالًا للعطاء والانضباط وحسن القيادة.

وتقدم محافظ الإسماعيلية والجهاز التنفيذي بالمحافظة بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولأهالي المحافظة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.