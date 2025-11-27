إعلان

وفاة اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية الأسبق

كتب : أميرة يوسف

11:17 ص 27/11/2025

وفاة اللواء أحمد القصاص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، ببالغ الحزن والأسى، اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، مؤكدًا أن المحافظة فقدت أحد قادتها المخلصين الذين قدموا الكثير من أجل رفعة الإسماعيلية وخدمة أهلها.

وثمن جلال الدور الكبير الذي قام به اللواء أحمد القصاص خلال فترة توليه المسؤولية، وما تركه من بصمات واضحة في مسيرة التنمية والعمل التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الراحل كان مثالًا للعطاء والانضباط وحسن القيادة.

وتقدم محافظ الإسماعيلية والجهاز التنفيذي بالمحافظة بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولأهالي المحافظة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية الأسبق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يرتفع في مصر اليوم
شبورة ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة