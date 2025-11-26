جامعة بنها تُطلق مقررات جديدة وتحقق قفزات نوعية في التصنيفات العالمية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس.

وفي بداية الجلسة، كرم الجيزاوي الكليات الفائزة في مسابقة التميز الداخلي والمرشحة لتمثيل الجامعة في جائزة مصر للتميز الحكومي 2026، مؤكدًا أن الجامعة تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق التميز المؤسسي على مستوى الأفراد والقطاعات، اعتمادًا على مفاهيم الحوكمة وجودة الأداء والتحسين المستمر، مشيرًا إلى إنشاء وحدة للتميز الداخلي لدعم هذه الجهود.

كما أعلن رئيس الجامعة إطلاق مقرر "الذكاء الاصطناعي" كمتطلب جامعي للتخرج، لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية ودعم رؤية مصر 2030. ووافق المجلس أيضًا على إضافة مقرر "فن التعامل مع الآخرين (الإتيكيت)" لتنمية مهارات التواصل وتعزيز الثقة بالنفس بين منسوبي الجامعة، في إطار اهتمامها بجودة الحياة الجامعية.

وأشاد الجيزاوي بجودة مخرجات البحث العلمي وتأثيرها الواضح في تقدم تصنيفات الجامعة، حيث ظهرت جامعة بنها في تصنيف شنغهاي 2025 ضمن أفضل الجامعات عالميًا في تخصصات العلوم البيطرية والزراعية، والرياضيات، إضافة إلى ظهورها لأول مرة في تخصص هندسة الاتصالات، إلى جانب تخصصات الأغذية والأجهزة العلمية والتكنولوجية.

كما حققت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في مؤشر التأثير العلمي بتصنيف "ليدن" الهولندي بنسختيه التقليدية والمفتوحة لعام 2025، وحافظت على ترتيبها في تصنيف التايمز 2026 للتخصصات البينية، فضلًا عن تقدمها في تصنيف QS للتنمية المستدامة 2026، حيث جاءت بالمركز 685 عالميًا من بين 2002 جامعة شملها التصنيف.

ودعا رئيس الجامعة المجتمع الأكاديمي إلى الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية، والوصول بالجامعة إلى مكانة رائدة بين جامعات المنطقة وتحقيق التميز الدولي.

وخلال الجلسة، أشار الجيزاوي إلى تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بربط الحوافز والبدلات والمكافآت بأساسي 2016، بتكلفة تقارب 100 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، في إطار التزام الجامعة بالشفافية وتنفيذ الأحكام القانونية المستحقة.