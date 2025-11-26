تعاون بين نقابة الإعلاميين وسفارة إندونيسيا في مجال الإعلام الرقمي

التقى النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، بالسفير الدكتور لطفي رؤوف، سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة، بمقر السفارة، لبحث أطر التعاون المشترك بين النقابة والسفارة، خاصة في مجال الإعلام الرقمي، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم.

وفي بداية اللقاء، أعرب نقيب الإعلاميين عن سعادته بالتعاون مع السفارة الإندونيسية، مؤكداً أن العلاقات بين الشعبين الشقيقين تاريخية وسياسية وثقافية، وتعكس تقارباً واضحاً نحو عالم يتبنّى التعددية.

وأوضح سعده أن العلاقة بين مصر وإندونيسيا ليست مجرد علاقة دبلوماسية، بل هي نموذج للصداقة المستمرة والاحترام المتبادل والرغبة في تحقيق العدالة والسلام.

وأضاف الدكتور طارق سعده أن اللقاء تناول سبل التعاون الإعلامي في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الإعلام الرقمي الذي أصبح أحد أقوى أدوات التأثير في المجتمعات. وشدّد على أهمية الاستثمار في الأجيال القادمة من خلال تعليمهم الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا وتوجيههم لإنتاج محتوى هادف وواعٍ قائم على القيم والمعرفة.

كما أكد نقيب الإعلاميين أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخطو خطوات ثابتة نحو التقدم واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى وجود أجهزة تنفيذية على أعلى مستوى، وفي مقدمتها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يبذل جهوداً كبيرة في استكمال هذا البناء.

من جانبه، رحّب السفير لطفي رؤوف بنقيب الإعلاميين، معرباً عن سعادته بالتعاون في مختلف المجالات الإعلامية مؤكدا أن العلاقات المصرية الإندونيسية تعد نموذجاً للتكامل والشراكة الاستراتيجية بين بلدين لهما ثقلهما العالمي.

وأوضح رؤوف أن اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في شهر أبريل الماضي على ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يجسّد عمق هذه العلاقات وقوتها التاريخية.

وأشار السفير إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا، وهو موقف ترك أثراً كبيراً لدى الشعب الإندونيسي وأسّس لعلاقات دبلوماسية راسخة بين البلدين. كما أوضح أن الزيارة الأخيرة للرئيس الإندونيسي إلى القاهرة أضفت زخماً جديداً على العلاقات الثنائية وشهدت توقيع عدة اتفاقيات في مجالات التجارة والتعليم والسياحة، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز مسيرة التنمية المشتركة.

وفي ختام اللقاء، وجّه نقيب الإعلاميين الشكر للسفير لطفي رؤوف على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأهداه درع نقابة الإعلاميين تقديراً لدوره في دعم التعاون بين مصر وإندونيسيا. كما قام السفير الإندونيسي بتكريم النائب الدكتور طارق سعده لدوره في ضبط المشهد الإعلامي في مصر.

اقرأ أيضا:

"متقلب بين البرودة والحرارة".. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة



3 أخطاء شائعة ترفع فاتورة الكهرباء في الشتاء.. احذرها



الصحة: فحص أكثر من 6.1 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"



"السبكي": 94% تغطية للخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل



