استجابة لمصراوي.. تطهير مصرف المحامدة بالبحيرة من الحيوانات النافقة- صور

كتب : أحمد نصرة

04:48 م 26/11/2025
    أكثر من 20 حيوان نافق
    المصرف عقب التطهير
    ورد النيل سبب في احتجاز الجثث النافقة

انتهت مديرية زراعة البحيرة، اليوم الأربعاء، من أعمال تطهير مصرف المحامدة بقرية سنهور، مركز دمنهور، استجابة لما نشره مصراوي عن استغاثة لأهالي قريتي المحامدة، والجمال، بسبب وجود مواشٍ نافقة داخل مصرف وصلة إيتاي البارود ـ شبراخيت، التابع لهندسة صرف دمنهور.

انتقل وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، حسني عطية عزام، إلى موقع الشكوى، يرافقه مدير إدارة التعاون الزراعي بدمنهور، محمد جابر، ومدير عام جهاز تحسين الأراضي بالبحيرة، السيد الجمال، بالتعاون مع الوحدة المحلية، وجهاز شؤون البيئة، حيث جرى توفير المعدات اللازمة من كراكات وغيرها، وتطهير المصرف بالكامل، وإزالة ورد النيل، والمواشي النافقة، والتعامل معها بطريقة آمنة، نظرًا لكون مياه المصرف مصدر ري لأكثر من ألف فدان في المنطقة.

كان أهالي المنطقة نشروا استغاثة عبر مصراوي أبدوا خلالها تضررهم ، من تراكم الحيوانات النافقة داخل المصرف وما تسببه من روائح كريهة، ومخاطر صحية وبيئية وأضرار على الأراضي الزراعية التي تُروى من هذا المصرف.

بالصور- مصرف يتحول لمقبرة للحيوانات النافقة واستغاثة أهالي البحيرة

تطهير مصرف المحامدة الحيوانات النافقة البحيرة

