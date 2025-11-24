بالصور- مصرف يتحول لمقبرة للحيوانات النافقة واستغاثة أهالي البحيرة

إقبال كبير على لجان شرم الشيخ في اليوم الأول للمرحلة الثانية لانتخابات

أطلق أهالى قريتى المحامدة والجمال، بمركز دمنهور بالبحيرة، صرخة استغاثة، طالبوا خلالها المسؤولين بالتدخل لإنقاذهم من كارثة بيئية تهدد صحتهم وحياة أطفالهم، نتيجة تراكم أعداد كبيرة من الماشية النافقة بالمصرف المائي وصلة "إيتاي / شبراخيت" التابع لهندسة صرف دمنهور.

يقول الحاج رجب منسى، 70 عاما، مزارع: "قرية المحامدة لا يوجد بها مرض الحمى القلاعية، لكن أصبحت مجمعًا للماشية النافقة التى جرفها التيار مع المياه واستقرت فى المنطقة منذ حوالى 10 أيام".

وأضاف منسي: " عدد الحيوانات النافقة الملقاة تجاوز 20 والرائحة أصبحت صعبة لا تطاق، وأصابتنا وأسرنا بالاختناق، خصوصًا الأطفال"

ويقول نبوي، 45 عاما، مزارع، "الرائحة خانقة منذ عشرة أيام، والحيوانات النافقة بدأت فى التحلل، مما يهدد بكارثة صحية وبيئية".

وأوضح وليد عبد السيد، 30 سنة: "بيتنا قريب من المصرف والرائحة لا تُطاق، والناس ترمى الحيوانات النافقة من بعيد لكنها تستقر فى النهاية في تلك النقطة بعد احتجازها من خلال ورد النيل المتراكم".

وأشار الأهالى إلى أن المياه المصرفية تُستخدم لري أكثر من ألف فدان، ووجود الحيوانات النافقة يؤثر على الأراضي الزراعية، ويهدد الأمن الغذائي والصحة العامة فى المنطقة.

وناشد الأهالى المسئولين بسرعة التدخل لإزالة الحيوانات النافقة وإزالة ورد النيل بالمصرف باستخدام المعدات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الزراعة والأراضى.