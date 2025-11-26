قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بشأن "عقار السعادة" المنهار- فيديو وصور

بالصور- انطلاق فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

قرر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إحالة واقعة انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة كرموز، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بينهم طفلتين، وإنقاذ اثنين آخرين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظ الإسكندرية يتابع الحادث ميدانيًا

وأكد المحافظ أنه يجري متابعة حالة المصابين والموقف على مدار الساعة ميدانيًا، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الأرواح.

وأشار إلى انتقال جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والدفاع المدني إلى موقع البلاغ، وتأمين المنطقة بالكامل، من خلال فصل الكهرباء والغاز والمياه عن العقار، ووضع الحواجز اللازمة حفاظًا على سلامة المارة والعقارات المجاورة.

انهيار عقار بشارع السعادة

كان قسم شرطة كرموز تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد انهيار أسقف العقار رقم 41 شارع السعادة متفرع من شارع النيل، ووجود أشخاص عالقين.

وانتقل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

5 أسر تسكن العقار المنهار

وتبين من الفحص أن العقار، بناء قديم، مكون من 4 طوابق، وصادر له قرار ترميم رقم 119 لسنة 2018 لم ينفذ من قبل السكان، تقطنه 5 أسر، وانهيار أسقف العقار من الداخل.

أسفر الحادث عن إصابة كل من "ماجدة إبراهيم عامر السيسي، 70 سنة، وريناد سعيد فؤاد عبد الحميد، 10 سنوات، وريتال سعيد فؤاد عبد الحميد، 7 سنوات" باشتباه كسر في الفقرات العنقية والقطنية ونقلت إلى المستشفى الرئيسي الجامعي وجمال حمادة، لتلقي العلاج اللازم.

إنقاذ اثنين من سكان عقار كرموز

فيما أنقذت قوات الحماية المدنية اثنين آخرين من سكان العقار وهما كل من "رمضان فتحي عبد العزيز طه، 33 سنة، سائق، ومحمد فتحي عبد العزيز طه، 48 سنة، سائق توك توك".

وأزال حي غرب الإسكندرية، الأجزاء الخطرة والمعلقة من العقار حفاظًا على سلامة المارة والسيارات، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيق.