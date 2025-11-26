إعلان

انتخابات النواب 2025.. إعلان الحصر العددي بالدائرة الثانية في الشرقية

كتب : ياسمين عزت

01:59 م 26/11/2025

انتخابات النواب 2025

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثانية في محافظة الشرقية بلبيس، مشتول السوق، ومقرها مركز شرطة بلبيس، نتائج الحصر العددي للأصوات بعد انتهاء أعمال الفرز.

وبلغت نسب المشاركة كالتالي:

عدد الناخبين المقيدين: 668,978 ناخبًا

عدد الحضور: 142,862 ناخبًا

الأصوات الصحيحة (فردي): 133,753 صوتًا

الأصوات الباطلة: 9,109 أصوات

نتائج المرشحين فردي

علي النقيطي — 59,847 صوتا

رشيد عامر — 33,740 صوتا

سحر عتمان — 32,962 صوتا

عبدالله الرماح — 20,277 صوتا

كمال شعيب حماة الوطن 20,019 صوتا

حاتم صيام مستقبل وطن 26,302 صوتا.

جميع المرشحين الستة سيخوضون جولة الإعادة على 3 مقاعد فردية.

انتخابات النواب 2025 الشرقية مركز شرطة بلبيس

