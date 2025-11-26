انتخابات النواب 2025.. إعلان الحصر العددي بالدائرة الثانية في الشرقية
كتب : ياسمين عزت
انتخابات النواب 2025
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثانية في محافظة الشرقية بلبيس، مشتول السوق، ومقرها مركز شرطة بلبيس، نتائج الحصر العددي للأصوات بعد انتهاء أعمال الفرز.
وبلغت نسب المشاركة كالتالي:
عدد الناخبين المقيدين: 668,978 ناخبًا
عدد الحضور: 142,862 ناخبًا
الأصوات الصحيحة (فردي): 133,753 صوتًا
الأصوات الباطلة: 9,109 أصوات
نتائج المرشحين فردي
علي النقيطي — 59,847 صوتا
رشيد عامر — 33,740 صوتا
سحر عتمان — 32,962 صوتا
عبدالله الرماح — 20,277 صوتا
كمال شعيب حماة الوطن 20,019 صوتا
حاتم صيام مستقبل وطن 26,302 صوتا.
جميع المرشحين الستة سيخوضون جولة الإعادة على 3 مقاعد فردية.