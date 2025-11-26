أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، النتائج الأولية للحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب انتهاء أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية المنتشرة بنطاق الدائرة.

إجمالي الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة

وذكرت اللجنة أنه في ما يتعلق بالنظام الفردي، بلغ عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان 685,519 ناخبًا، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 108,178 ناخبًا. وسُجلت 12,219 صوتًا باطلًا، مقابل 95,961 صوتًا صحيحًا.

نتائج المرشحين على النظام الفردي

وجاءت نتائج المرشحين وفق ترتيب بطاقة التصويت على النحو التالي:

عزت كريم: 45,692 صوتًا

محمود مرسي: 35,883 صوتًا

محمد عاطف طه: 26,912 صوتًا

سمير محمد البيومي: 33,373 صوتًا

محمد سلامة النفراوي: 13,195 صوتًا

درويش أبو عيشة: 20,912 صوتًا

سعد طه: 5,616 أصوات

محمد رمضان: 9,839 أصوات

عاشور عبد السلام: 8,411 صوتًا

عماد سيد عيد عثمان: 6,994 أصوات

شوقي رفعت هاشم: 5,097 أصوات

ريناد حسين مخلص: 14,194 صوتًا

منير أبو خضرة: 11,149 صوتًا

أحمد محمد راغب: 22,422 صوتًا

أسامة الكمار: 13,028 صوتًا

عرفة غنيم: 15,166 صوتًا.

إجراءات الطعون

وأشارت اللجنة إلى أنها ستتلقى الطعون على نتائج الحصر العددي خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إعلانها، على أن تُحال فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تفصل فيها خلال 24 ساعة من استلامها، على أن يتم إخطار مقدم الطعن بقرار الهيئة خلال المدة ذاتها.