يحمل طفليه وعشاءه.. ناخب يسابق الزمن للتصويت بالمنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

09:29 م 25/11/2025
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مواطن يصطحب طفليه خلال التصويت بانتخابات المنوفية
  • عرض 4 صورة
    أب يدخل لجنة انتخابية في شبين الكوم مصطحبًا أطفاله
  • عرض 4 صورة
    جاء للتصويت بعد انتهاء يوم العمل

المنوفية - أحمد الباهي:

سابق المواطن "ممدوح محمد" عقارب الساعة للحاق بالتصويت داخل لجنته بمدرسة الثانوية بنات في شبين الكوم، قبل دقائق من غلق الأبواب، حاملًا طفله ووجبة طعامه وممسكًا بيد صغيرته، وبصحبته زوجته.

وأكد "ممدوح" أن صوته "أمانة" لا يمكن التخلي عنها، مشيرًا إلى أن ظروف عمله اضطرته للتأخر، لكنه أصر على الحضور بأسره كاملة قبل الموعد النهائي، وهو ما قابله طاقم اللجنة بتقديم تسهيلات فورية له لإتمام العملية.

تضم المنوفية كتلة تصويتية تتجاوز مليونين و973 ألف ناخب، موزعين على 542 لجنة فرعية، وسط تأكيد غرفة العمليات عدم رصد مخالفات مؤثرة طوال اليوم.

اخب يسابق الزمن للتصويت بالمنوفية مدرسة الثانوية بنات في شبين الكوم انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات النواب في المنوفية

