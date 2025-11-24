تزايد الإقبال المسائي بلجان قويسنا في انتخابات النواب بالمنوفية (صور)
كتب : أحمد الباهي
المنوفية - أحمد الباهي:
سجلت قرى مركز قويسنا، مساء اليوم الإثنين، ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الناخبين خلال الفترة المسائية من اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025.
وتوافد المواطنون على اللجان عقب غروب الشمس، وسط متابعة ميدانية وجهت بها هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة قويسنا، لرصد نسب الحضور وتسهيل حركة دخول الناخبين.
نفذ رؤساء الوحدات المحلية جولات للتأكد من توفير المظلات ونقاط الإرشاد لكبار السن، تنفيذًا لتعليمات محافظ المنوفية بمنع التكدسات وضمان سير العملية دون معوقات.