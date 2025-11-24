إعلان

تزايد الإقبال المسائي بلجان قويسنا في انتخابات النواب بالمنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

09:09 م 24/11/2025
    أهالي كفر ميت سراج بالمنوفية يدلون بأصواتهم
    كبار السن يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات
    انتظار أهالي قويسنا أمام اللجان
    النساء يواصلون تصدر المشهد الانتخابي بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

سجلت قرى مركز قويسنا، مساء اليوم الإثنين، ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الناخبين خلال الفترة المسائية من اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتوافد المواطنون على اللجان عقب غروب الشمس، وسط متابعة ميدانية وجهت بها هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة قويسنا، لرصد نسب الحضور وتسهيل حركة دخول الناخبين.

نفذ رؤساء الوحدات المحلية جولات للتأكد من توفير المظلات ونقاط الإرشاد لكبار السن، تنفيذًا لتعليمات محافظ المنوفية بمنع التكدسات وضمان سير العملية دون معوقات.

