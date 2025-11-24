إعلان

محافظ القليوبية يتفقد لجان "بنها والعبور": الإقبال يعكس الوعي (صور)

كتب : مصراوي

08:55 م 24/11/2025
    جولة محافظ القليوبية
    محافظ القليوبية يتفقد اللجان
    أيمن عطية محافظ القليوبية
    جولة محافظ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة مسائية لمتابعة سير العملية الانتخابية في مدينتي بنها والعبور، شملت تفقد لجنة مدرسة أبو عبيدة بن الجراح بنقباس، ولجنتي "الصداقة الأذربيجانية" و"السبعين" بالعبور.

وثمن المحافظ، عقب حديثه مع عدد من المواطنين، الإقبال الملحوظ على اللجان، مؤكدًا أنه دليل على وعي أهالي القليوبية وإدراكهم لأهمية دورهم في صنع مستقبل الوطن.

ودعا "عطية" أبناء المحافظة لمواصلة المشاركة، قائلًا: "صوتكم أمانة وواجب وطني، ومشاركتكم دعم لمسيرة التنمية والبناء في القليوبية".

