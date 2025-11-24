محافظ القليوبية يتفقد لجان "بنها والعبور": الإقبال يعكس الوعي (صور)

محافظ المنوفية: انتظام فتح لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة مسائية لمتابعة سير العملية الانتخابية في مدينتي بنها والعبور، شملت تفقد لجنة مدرسة أبو عبيدة بن الجراح بنقباس، ولجنتي "الصداقة الأذربيجانية" و"السبعين" بالعبور.

وثمن المحافظ، عقب حديثه مع عدد من المواطنين، الإقبال الملحوظ على اللجان، مؤكدًا أنه دليل على وعي أهالي القليوبية وإدراكهم لأهمية دورهم في صنع مستقبل الوطن.

ودعا "عطية" أبناء المحافظة لمواصلة المشاركة، قائلًا: "صوتكم أمانة وواجب وطني، ومشاركتكم دعم لمسيرة التنمية والبناء في القليوبية".