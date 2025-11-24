بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمجرى مائي بالدقهلية

أصيب 9 أشخاص في محافظة الدقهلية إثر انقلاب سيارة ميكروباص داخل مجرى مائي على طريق المنصورة ـ دمياط الشرقي أمام قرية كفر البرامون بمركز المنصورة، أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بسقوط الميكروباص في مياه الترعة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بأربع سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:

هاني عبد العزيز محمود، 21 سنة، من منية بدواي، باشتباه ما بعد الارتجاج.

آثار العدل محمود، 36 سنة، من منية بدواي، باشتباه ما بعد الارتجاج.

هشام عبد النبي الكيال، 45 سنة، من بساط كريم الدين، بسحجات وكدمات متفرقة.

محمد كمال البطل، 46 سنة، من منية بدواي، باشتباه ما بعد الارتجاج.

طارق عزمي فرج علي، 43 سنة، من منية بدواي، بكسر في الذراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة.

إيمان أحمد المرسي رمضان، 44 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة وكدمة بالعين اليسرى.

دينا علي بدر المغربي، 27 سنة، من منية بدواي، بكدمات بالظهر واشتباة كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة.

منى جمال عبد الله عطية، 43 سنة، من كفر البرامون، باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات بالرقبة.

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنصورة العام التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية.