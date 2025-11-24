إعلان

بالصور.. إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بين ملاكي وأجرة بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

02:17 م 24/11/2025
أصيب 11 شخصًا، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي وأجرة على طريق قرية إسحاقة - كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ وصول 11 مصابًا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام عبر 13 سيارة إسعاف نتيجة الحادث.

ويُجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة مع المصابين من قبل أطباء مستشفى كفر الشيخ العام، بالإضافة إلى حصر أسماء المصابين لمتابعة حالتهم الصحية.

حادث تصادم كفر الشيخ قرية إسحاقة

