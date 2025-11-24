بالصور- انتظام اللجان وحراسة مشددة وسط توافد المواطنين بكفر الشيخ

إقبال كبير على لجان شرم الشيخ في اليوم الأول للمرحلة الثانية لانتخابات

تطعيم 402 ألف طفل ضد الحصبة بينهم 2000 وافد في أسوان (صور)

شهدت اللجان الانتخابية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الأمن المكلفة بتأمين العملية الانتخابية.

وشهدت الانتخابات انتظامًا في سير العمل داخل اللجان منذ لحظة فتح أبوابها، حيث توافد الناخبون للمشاركة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.

يُذكر أن محافظة كفر الشيخ تندرج ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تجرى فيها انتخابات مجلس النواب يومي الاثنين 24 والثلاثاء 25 نوفمبر 2025، بينما تُجرى جولة الإعادة يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر المقبل، لاختيار 20 نائبًا، منهم 10 نواب بنظام الفردي و10 نواب بنظام القائمة، بدائرة المحافظة.