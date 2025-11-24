إعلان

بالصور- انتظام اللجان وحراسة مشددة وسط توافد المواطنين بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

01:22 م 24/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تجمع الناخبين امام اللجان
  • عرض 9 صورة
    خلال توافد الناخبين امام لجنة انتخابية
  • عرض 9 صورة
    خلال اقبال الناخبين
  • عرض 9 صورة
    دخول ناخبين من البوابة الالكترونية
  • عرض 9 صورة
    دخول ناخب في اللجنة
  • عرض 9 صورة
    ناخبين امام اللجان
  • عرض 9 صورة
    اقبال من الناخبين
  • عرض 9 صورة
    لجنة انتخابية بكفر الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت اللجان الانتخابية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الأمن المكلفة بتأمين العملية الانتخابية.

وشهدت الانتخابات انتظامًا في سير العمل داخل اللجان منذ لحظة فتح أبوابها، حيث توافد الناخبون للمشاركة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.

يُذكر أن محافظة كفر الشيخ تندرج ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تجرى فيها انتخابات مجلس النواب يومي الاثنين 24 والثلاثاء 25 نوفمبر 2025، بينما تُجرى جولة الإعادة يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر المقبل، لاختيار 20 نائبًا، منهم 10 نواب بنظام الفردي و10 نواب بنظام القائمة، بدائرة المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 كفر الشيخ تأمين العملية الانتخابية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية