بالفيديو والصور- لحظة انهيار عقار على 3 سيارات في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:01 م 24/11/2025
تداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار أجزاء من عقار قديم على 3 سيارات بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية.

بلاغ بسقوط جزئي لعقار جمال عبد الناصر

كان قسم شرطة المنتزه أول تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين سقوط أجزاء من العقار رقم 82 بشارع جمال عبد الناصر

وانتقل ضباط القسم وقات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وسقوط أسقف حجرات وشرفات الطوابق من الثالث إلى الأول، كانت مسنودة على دعامات خشبية فقط.

تحطم 3 سيارات تصادف وقوفها لحظة الانهيار

تسبب الانهيار في حدوث تلفيات بعدد 3 سيارات تصادف وجودها أسفل العقار، دون حدوث إصابات، أو خسائر في الأرواح، بينما تبين أن العقار صدر له قرار هدم رقم 418 لسنة 2023 ضمن المنشآت الآيلة للسقوط.

حي المنتزه يخلي السكان

وفي سياق متصل، أخلى حي المنتزه أول العقار من السكان، فيما جرى وضع حواجز مرورية بمحيطه وإزالة الأجزاء الخطرة المعلقة حرصًا على سلامة المارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

انهيار عقار الإسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي شارع جمال عبد الناصر منطقة سيدي بشر

