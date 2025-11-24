قبائل جنوب سيناء تحتشد لدعم مرشحيها في انتخابات النواب- صور

بالصور.. إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بين ملاكي وأجرة بكفر الشيخ

حرصت القبائل البدوية بمحافظة جنوب سيناء، على التوافد في طوابير طويلة للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، مرددين هتافات تضامنية للمرشحين.

وأكد مشايخ القبائل البدوية على ثقتهم في وعي الشباب، وفطنة المرأة السيناوية التي أصبح لها دور إيجابي في المشاركة في الحياة السياسية.

ويخوض الانتخابات البرلمانية هذه الدور 10 مرشحين من القبائل لبدوية على المقعدين الفردي، بواقع 4 مرشحين في الدائرة الأولى وبه مقعد فردي، و6 مرشحين في الدائرة الثانية وبها مقعد فردي، مما جعل التنافس شديد بين القبائل على الحشد.

وتجري انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 15 لجنة فرعية بـ 15 مدرسة، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، ولجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة طابا.