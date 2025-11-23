حالة طارئة بالوادي الجديد.. طفلة تبتلع حجر ريموت وتنقل للعلاج بأسيوط

قررت إدارة مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تحويل طفلة لمستشفى أسيوط الجامعي بعد ابتلاعها بطارية ريموت كونترول.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول طفلة لمستشفى الداخلة العام مصابة بالآلام حادة بالبطن.

تبين ابتلاع الطفلة خديجة أحمد عربي، 3 أعوام، بطارية ريموت كونترول بمنزلها بقرية "تنيدة" التابعة لمركز بلاط، وتسبب في إصابتها بآلام حادة بالبطن، وجرى نقلها لمستشفى الداخلة العام.

استقبلت الأطقم الطبية الطفلة بمستشفى بلاط المركزي، والتي حولتها لمستشفى الداخلة العام والتي قررت بعد فحص حالتها وإصابتها بالآلام منطقة البطن إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال إجراءات العلاج والجراحة واستخراج بطارية ريموت الكونترول من بطنها.