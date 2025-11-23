بالأسماء.. إصابة 6 مواطنين في تصادم تريلا وميكروباص بالإسكندرية

أصيب 6 مواطنين إثر تصادم سيارة تريلا وميكروباص، اليوم الأحد، أمام منطقة الثروة السمكية بطريق الوصلة بالكيلو 21 بطريق مطروح - الإسكندرية الساحلية.

بلاغ بتصادم سيارتين بالطريق الساحلي

تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الإسكندرية الساحلية.

وانتقل ضباط القسم رفقة 4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وقوع تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وميكروباص بالطريق المشار إليه.

أسماء 6 مصابين

أسفر الحادث عن إصابة 6 مصابين هم: خميس عطية محمد عطية، 52 سنة، باشتباه ارتجاج وكسر بالساق اليسرى، وفرج عبد الغني إبراهيم، 47 سنة، باشتباه ارتجاج، واشتباه كسر بالفقرات العنقية، واشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمد أشرف فوزي، 19 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى والذراع اليسرى.

وربيع فوزي إبراهيم، 50 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وسوسن عبد المولى عبد الغفار، 45 سنة، تعاني من كدمات، وبيشوي جوده جاد، 28 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى والذراع اليسرى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.