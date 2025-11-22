الأمن يضبط 10 متهمين في "أحداث الحكر الدامية" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم ثان كفر الشيخ، من القبض على 10 متهمين متورطين في مشاجرة دامية بالأسلحة النارية وقعت بين جيران بمنطقة الحكر بغرب مدينة كفر الشيخ،وأسفرت عن مصرع صاحب كشك تصادف وجوده في المكان، متأثرًا بطلق ناري من بندقية خرطوش أطلقه أحد المتهمين.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى قسم ثان شرطة كفر الشيخ بوصول "محمد. خ.ا"، 27 عامًا، صاحب كشك بمنطقة الحكر، إلى مستشفى كفر الشيخ العام مصابًا برش خرطوش بالرأس، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته، إثر تعدٍ من آخرين.

كما وصل إلى المستشفى أربعة مصابين آخرين يقيمون جميعهم بمنطقة الحكر، وهم: "مصطفى.ف.ص.أ"، 20 عامًا، مصابًا برش خرطوش في القدمين، و"مصطفى.أ.ح.أ"، 14 عامًا، مصابًا برش خرطوش في العين، و"أحمد.م.ب.أ"، 28 عامًا، سائق مصابًا برش خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسم، و"أحمد.م.ح.ع.م"، 27 عامًا، عامل، مصابًا برش خرطوش بالصدر.

وانتقل ضباط المباحث إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني حول المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات بعد أن ساد الخوف والفزع بين الأهالي.

كشف أسباب الجريمة وضبط المتهمين

أمر اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبيها.

وكشفت جهود فريق البحث، أن الخلافات نشبت بين الجيران بسبب "التهكم والسخرية ورغبة كل طرف في فرض السيطرة على الآخر" في المنطقة، ما أدى إلى تطور الخلاف إلى مشاجرة استخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية (الخرطوش).

وأوضحت التحقيقات، أن الضحية المتوفي (صاحب الكشك) لا يمت بصلة لطرفي النزاع، وأنه أصيب بطلق ناري في الرأس أثناء ممارسته لعمله، ما أدى إلى وفاته.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين العشرة من طرفي النزاع، وبحوزتهم 3 بنادق خرطوش، و11 طلقة، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وسلاح أبيض "سنجة".

وجاءت أسماء المتهمين، على النحو التالي: طرف أول "مصطفى.ف.م.ص.ا"، 20 عامًا، و"مصطفى.ا.م.ح.ا"، 14 عامًا، و"أحمد.م.ب.ا"، 28 عامًا، سائق، و"محمود.ا.م.ع"، 25 عامًا، عاطل، و"محمود.ا.م.ح.ا"، 19 عامًا، سائق، و"أحمد.خ.م.م"، 29 عامًا.

وطرف ثان:"طارق.م.م.ز"، 28 عامًا، و"مصطفى.م.ز.م"، 51 عامًا، و"أحمد.م.ح.ع.م"، 27 عامًا، و"السيد.م.م.ز"، 26 عامًا، وجميع طرفي المشاجرة يقيمون بمنطقة الحكر بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ ومن ذوي المعلومات الجنائية وسبق اتهامهم في عدد من القضايا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بصحتها، وتبين أن المتسبب في وفاة الضحية هو المتهم الأول من الطرف الثاني، المدعو "طارق.م.م.ز"، 28 عامًا.

وتحرر المحضر رقم 2641 لسنة 2025 إداري قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين جميعًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات.