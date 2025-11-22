إعلان

صعقة قاتلة.. مصرع شاب بقرية الإمام مالك في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

03:55 م 22/11/2025

صعق كهربائي-تعبيرية

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شاب في العقد الرابع من عمره مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي بقرية الإمام مالك التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مركز شرطة وادي النطرون بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص بجوار كوبري الصعايدة بالقرية، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة تخص محمود أبو بكر مرسي بكر، 35 عامًا، مقيم بالقرية، وأن الوفاة نتجت عن صعق كهربائي.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

