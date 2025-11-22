جامعة سوهاج تطلق المؤتمر الدولي الثاني لطب وجراحة العيون (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

انطلقت بجامعة سوهاج فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لقسم طب وجراحة العيون، بمشاركة واسعة من جامعات مصرية وعربية منها الجزائر، القاهرة، الإسكندرية، طنطا، بنها، الأزهر، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، المنصورة، ميريت والفيوم.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن تنظيم المؤتمر للعام الثاني يعكس المكانة العلمية للقسم وقدرته على مواكبة التطور العالمي، مشيراً إلى دعم الجامعة للأنشطة العلمية والبحثية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، أن المؤتمر يمثل منصة هامة تجمع نخبة من أساتذة طب العيون، ويوفر لشباب الأطباء فرصة صقل مهاراتهم ومناقشة الحالات المعقدة مع كبار الخبراء.

وشمل برنامج المؤتمر جلسات علمية وورش عمل متخصصة تناولت أحدث التطورات في جراحات المياه البيضاء، الشبكية، العصب البصري، تقنيات تصوير قاع العين، علاج الحول والحجاج، وجراحات أورام العيون، إضافة إلى جلسة مخصصة لشباب الأطباء لعرض ومناقشة الحالات الدقيقة.

وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور جمال عبد اللطيف رضوان، عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور الهادي محفوظي، رئيس جمعية أطباء العيون الجزائرية، وممثلي الجمعية المصرية للرمدية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال طب العيون.