وصول رمضان صبحي إلى محكمة شبرا الخيمة في قضية "التزوير" (فيديو وصور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وصل، منذ قليل، اللاعب رمضان صبحي، رفقة المحامي أشرف عبدالعزيز، لحضور ثاني جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبدالعزيز، وعضوية المستشارين عبدالسلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبدالحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي، صباح اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر، ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي وثلاثة متهمين آخرين، في قضية اتهامهم بتزوير محرر رسمي بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم لضبط وإحضار المتهم الرابع، كما كلفت محامي اللاعب رمضان صبحي بضرورة حضور موكله بشخصه جلسة اليوم.

وشهدت أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي وثلاثة آخرين تقديم عدد من الطلبات من دفاع المتهمين، أبرزها:

إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمانات تراها المحكمة، أسوة بقرار إخلاء سبيل اللاعب رمضان صبحي.

طلب استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم داخل الجلسة.

كما طالبت هيئة المحكمة دفاع اللاعب بضرورة التزام موكله بحضور الجلسات المقبلة بشخصه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد نظرت أولى جلسات القضية يوم السبت 25 أكتوبر الماضي، والمتعلقة بتزوير محرر رسمي داخل معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية اللاعب رمضان صبحي وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بالتورط في الواقعة. وقررت النيابة سابقًا إخلاء سبيل اللاعب بكفالة 100 ألف جنيه.

كما استدعت النيابة الشاب المتهم بأداء الامتحان بدلًا من اللاعب لمواجهته به خلال التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مايو الماضي، حين تم ضبط شخص يؤدي امتحانًا داخل المعهد بدلًا من رمضان صبحي، حيث اعترف المتهم بأنه حصل على مقابل مادي لدخول اللجنة وأداء الامتحان نيابة عن اللاعب. ووفقًا للبلاغ المقدم، تم اكتشاف الواقعة خلال مراجعة بيانات الهوية عند دخول لجنة الامتحان، ما دفع إدارة المعهد للتحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.