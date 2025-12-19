الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت اللجان العامة بمحافظة الإسماعيلية الحصر العددي الكامل لنتائج الدوائر الانتخابية الثلاث، تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025 من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، عقب إضافة أصوات المصريين بالخارج.

وفي الدائرة الأولى، شهدت العملية الانتخابية مشاركة 23,020 ناخبًا، وسجلت الأصوات الباطلة 1,388 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 21,632 صوتًا. وأسفر الحصر العددي عن حصول المرشح حسين عبد ربه على 9,130 صوتًا، فيما حصل المرشح محمد الصافي على 12,502 صوت.

أما الدائرة الثانية، ومقرها مركز ومدينة القنطرة غرب، فقد أدلى بإصواتهم 48,213 ناخبًا، وسجلت الأصوات الباطلة 1,591 صوتًا، بينما بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 46,622 صوتًا. وجاءت نتيجة الحصر العددي حصول المرشح محمد طلبة على 23,674 صوتًا، والمرشح سلمان اليماني على 22,817 صوتًا.

وشهدت الدائرة الثالثة أعلى نسبة حضور، حيث بلغ عدد المشاركين 55,936 ناخبًا، من بينهم 53,425 صوتًا صحيحًا و2,484 صوتًا باطلًا. وأسفرت النتائج عن حصول المرشح سامي سليم من حزب مستقبل وطن على 35,098 صوتًا، بينما حصل المرشح المستقل أحمد رشدي علي على 18,354 صوتًا.

يُذكر أن محافظة الإسماعيلية انتهت من تجهيز 168 مركزًا انتخابيًا تضم 182 لجنة فرعية و3 لجان عامة، لاستقبال 1,009,660 ناخبًا موزعين على مراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، داخل 152 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، و3 مراكز شبابية، بالإضافة إلى مركز ثقافة ومكتب صحة.

وتُعد الإسماعيلية من محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التي شملت 13 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث أُجريت جولة الإعادة بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، بينما أُقيمت بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.

وتتنافس الدوائر الثلاث على ثلاثة مقاعد، بواقع مقعد واحد لكل دائرة، حيث تستقبل الدائرة الأولى 461,266 ناخبًا عبر 66 مركزًا انتخابيًا، والدائرة الثانية 173,329 ناخبًا عبر 24 مركزًا انتخابيًا، بينما تستقبل الدائرة الثالثة 375,065 ناخبًا عبر 78 مركزًا انتخابيًا.