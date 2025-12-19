ميداليات ذهبية وفضية.. رياضة الشرقية تحقق إنجازات متميزة في أسبوع (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

حققت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أسبوعًا حافلًا بالأنشطة والبطولات الرياضية، بمشاركة 17 مركز شباب و12 هيئة رياضية و125 لاعبًا، وأسفرت الفعاليات عن حصد عدد من الميداليات الذهبية والفضية في مختلف المنافسات.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الرياضة تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الشباب وصناعة أبطال قادرين على تمثيل المحافظة والجمهورية في المحافل المختلفة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن ما يتم تنفيذه على أرض الشرقية يُعد نموذجًا للعمل الجاد والمنظم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منى عثمان، وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن المديرية تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف الموهوبين، لافتة إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الأسبوع الماضي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية.

وشهدت المحافظة إقامة بطولة الشرقية لمصارعة الذراعين بنادي ههيا، بمشاركة 125 لاعبًا يمثلون 12 هيئة رياضية، في إطار دعم الألعاب الفردية وتوسيع قاعدة المشاركة، إلى جانب تحقيق نتائج متميزة في كرة السلة ضمن دوري منطقة الشرقية من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، فضلًا عن حصد ميداليات قارية ودولية في رياضة الجودو، بما يعكس نجاح منظومة اكتشاف الأبطال.

وفيما يخص المشروعات القومية، أشارت وكيلة الوزارة إلى استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمراحله المختلفة داخل 17 مركز شباب على مستوى المحافظة، وتنفيذ فعاليات المشروع القومي للموهبة الحركية والتدريب التخصصي لرياضات الجودو والسلاح وألعاب القوى، بالإضافة إلى استمرار أنشطة مركز التدريب الرياضي للياقة البدنية للبنين والبنات داخل مراكز الشباب.

كما تم تنفيذ عدد من البرامج الموجهة للفئات المختلفة، شملت استمرار مراكز تدريب أطفال التوحد تحت شعار "نتوحد من أجلهم"، وتنفيذ تدريبات المشروع القومي لذوي القدرات والهمم في عدة رياضات، إلى جانب استمرار فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام تحت شعار "ها أنا… أحقق ذاتي"، وتنفيذ برامج اللياقة البدنية للفتاة والمرأة والرواد، وبرامج "لياقة المصريين" بالميادين والحدائق العامة.

وعلى الصعيد التنظيمي، تم عقد الجمعية العمومية لنادي أبو كبير الرياضي وانتخاب مجلس إدارة جديد تحت إشراف قضائي كامل، فضلًا عن مشاركة المديرية في اللقاء الختامي للعروض الرياضية لتلاميذ المدارس والمعاهد الأزهرية بالصالة المغطاة بمحافظة الإسكندرية.