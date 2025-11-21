سقوط أجزاء من منزل مجاور لعقار اللبان المنهار بالإسكندرية (فيديو وصور)

بالصور- تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

شهدت منطقة اللبان في حي الجمرك بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، سقوط أجزاء من عقار قديم خالٍ من السكان، مجاور للعقار الذي انهار مؤخرًا، وذلك دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات حي الجمرك قد تلقت بلاغًا بانهيار أسقف العقار رقم 11 بشارع ابن عطا الله، وانتقل على الفور مسئولو الحي وضباط الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وأفاد الفحص أن العقار المجاور مكون من أربعة طوابق، وكان مأهولًا سابقًا بالسكان، وصدر له قرار هدم كلي رقم 70 لسنة 2010 لم ينفذه السكان، حيث سقطت أسقفه قبل أن ينهار بالكامل حتى سطح الأرض.

وأكد شهود العيان أن السكان تم إخلاؤهم فور ظهور تصدعات في المبنى، ما أنقذ حياتهم قبل انهياره مباشرة، فيما جرى فرض كردون أمني لحماية المارة.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة اللبان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

