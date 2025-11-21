إعلان

إخلاء سبيل التيك توكر أحمد شعوذة بكفالة مالية بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

12:32 م 21/11/2025

أحمد شعوذة

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت جهات التحقيق بنيابة العاشر من رمضان إخلاء سبيل صانع المحتوى المعروف باسم أحمد شعوذة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات المتعلقة بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية.

وكشف عبد الرحمن خالد الحديدي، محامي المتهم، أنه يجري حاليًا إنهاء إجراءات الإفراج عن موكله من سرايا قسم ثان العاشر من رمضان.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها ضبط المتهم، وهو عاطل يقيم بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد تداول مقاطع مصورة له تتضمن محتوى غير لائق. وبفحص هواتفه، عُثر على دلائل تثبت ممارسته لنشاطه المخالف بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية أحمد شعوذة ألفاظ خادشة للحياء الشرقية

