تأييد إعدام عاملين قتلا خفيرًا داخل ورشة سيارات بالبحيرة

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم الخميس، بتأييد حكم الإعدام شنقًا على عاملين، بعدما إدانتهما بقتل خفير بورشة إصلاح سيارات بقرية التوفيقية، مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة.

وتعود الواقعة إلى 29 سبتمبر 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، بالعثور على جثة شخص بأرض زراعية بقرية التوفيقية.

انتقلت قوة من المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يدعى مدكور التابعي محمد زفر، 56 عاما، خفير خصوصي، ومقيم مركز المنصورة، وُجدت ملقاة خلف الورشة التي يعمل بها، مكبل اليدين والقدمين بواسطة جنازير وحبل، وبمناظرتها تبين وجود جروح رضية بفروة الرأس، بينما عُثر على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي.

وضبطت مباحث البحيرة بالتنسيق مع مباحث كوم حمادة وضباط فرع الأمن العام، مرتكبي الجريمة، وتبين أنهما عاملان بالورشة، ارتكبا الواقعة انتقامًا من المجني عليه، لاعتقادهما أنه وراء تركهما للعمل داخل الورشة.

وبتاريخ 12 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقًا للمتهمين، قبل أن يصدر الحكم الحالي بتأييد العقوبة.