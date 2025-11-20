إعلان

تعليم القليوبية توضح حقيقة منع تلاميذ من دخول مدرسة بالعبور

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:59 ص 20/11/2025

تلاميذ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن المشهد المتداول لتلاميذ يقفون أمام بوابة مدرسة الشهيد عادل رجائي بمدينة العبور ليس نتيجة إغلاق المدرسة لهم، بل جاء ضمن تطبيق قواعد الانضباط المدرسي.


وأشار عبده إلى أن الطلاب الذين ظهروا خارج المدرسة كانوا قد حضروا بعد بدء طابور الصباح، حيث تزامن وصولهم مع موعد تحية العلم التي تمت في وقتها المحدد، وبعد انتهاء الطابور، تم فتح البوابة وإدخال جميع التلاميذ المتأخرين مع تسجيل بياناتهم وفق اللوائح المتبعة.


وشدد مدير التعليم على أنه جرى تنبيه هؤلاء الطلاب بعدم التأخر مرة أخرى احترامًا لنظام المدرسة ولضمان سير العملية التعليمية بانضباط وانتظام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعليم القليوبية تلاميذ مدرسة العبور

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة