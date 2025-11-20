تعليم القليوبية توضح حقيقة منع تلاميذ من دخول مدرسة بالعبور

أكد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن المشهد المتداول لتلاميذ يقفون أمام بوابة مدرسة الشهيد عادل رجائي بمدينة العبور ليس نتيجة إغلاق المدرسة لهم، بل جاء ضمن تطبيق قواعد الانضباط المدرسي.



وأشار عبده إلى أن الطلاب الذين ظهروا خارج المدرسة كانوا قد حضروا بعد بدء طابور الصباح، حيث تزامن وصولهم مع موعد تحية العلم التي تمت في وقتها المحدد، وبعد انتهاء الطابور، تم فتح البوابة وإدخال جميع التلاميذ المتأخرين مع تسجيل بياناتهم وفق اللوائح المتبعة.



وشدد مدير التعليم على أنه جرى تنبيه هؤلاء الطلاب بعدم التأخر مرة أخرى احترامًا لنظام المدرسة ولضمان سير العملية التعليمية بانضباط وانتظام.