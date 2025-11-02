إعلان

لخطورتها على المارة.. إزالة أجزاء من عقار وسط الإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:35 م 02/11/2025
الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:
شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة استهدفت إزالة أجزاء من عقار قديم بمنطقة محرم بك، وذلك لخطورته الداهمة على أرواح المواطنين.
تلقت غرفة عمليات حي وسط تلقت شكاوى من الأهالي يفيد بوجود أجزاء آيلة للسقوط بالعقار رقم 2 شارع عرفان بمنطقة محرم بك، وانتقل مسؤولو إدارة المشروعات والمباني بحي وسط إلى موقع العقار المشار إليه.
وأوضحت إيمان عباس، رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جرى إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط بالعقار بمعرفة مقاول الإزالة حماية للأرواح والممتلكات.
وأضافت رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جرى رفع المخلفات والأنقاض وإعادة فتح الشارع أمام المارة والمرور.

