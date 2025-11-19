إعلان

توفيت أثناء عملها.. تشييع جنازة موجهة أزهرية بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

06:55 م 19/11/2025

مستشفى كفر الشيخ العام

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نعت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأربعاء، وفاة هالة أحمد الشوادفي الغنام سليم، موجهة تربية اجتماعية، إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال وجودها بمقر عملها.

وكشف الشيخ عبداللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفقيدة توفيت بسكتة قلبية أثناء ممارسة عملها، بعد نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أنه جرى توجيه فريق من قيادات منطقة كفر الشيخ الأزهرية إلى المستشفى لإنهاء الإجراءات اللازمة والتصريح بدفنها، ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بتشييع جنازتها وتقديم واجب العزاء لأسرتها.

