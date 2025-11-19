سيارة دخلت في موتوسيكل.. مصرع شابين في حادث تصادم بالمنوفية

لقي شابان مصرعهما، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة نارية كانا يستقلانها على الطريق الرابط بين مركزي الشهداء ومنوف بمحافظة المنوفية.

بلاغ الحادث وانتقال قوات الشرطة

البداية كانت بتلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الشهداء بوقوع حادث تصادم على طريق الشهداء–منوف أسفر عن وفاة شابين، وانتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث لمعاينته وفحص ملابساته.

هوية ضحايا حادث تصادم المنوفية

أسفر الحادث عن مصرع كل من "شعبان.م.خ"، و"علي.م.أ"، وذلك عقب اصطدام الدراجة النارية الخاصة بهما بسيارة أثناء سيرهما على الطريق، مما أدى إلى وفاتهما في الحال نتيجة شدة الاصطدام.

وجرى نقل الجثمانين إلى مستشفى الشهداء المركزي تحت تصرّف النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.