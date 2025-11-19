بالصورـ وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس أبنوب

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة أبنوب التعليمية، لمتابعة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبرامج العلاجية الموجهة للطلاب ضعاف المستوى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

رافقه خلال الجولة أحمد حسنين بحر، مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومحمد سيد، وكيل الإدارة.

بدأ وكيل الوزارة جولته بمدرسة سوالم أبنوب الابتدائية المشتركة، التي تضم 29 فصلًا دراسيًا و7 فصول لرياض الأطفال، حيث شارك الطلاب طابور الصباح وتحية العلم، ثم تابع مجمع مدرستي أبنوب الإعدادية بنات (20 فصلًا) والزهراء الإعدادية بنات (19 فصلًا)، واختتم جولته بزيارة مدرسة الشيخ سالم الثانوية بنات التي تضم 18 فصلًا دراسيًا.

وخلال الجولة، تابع دسوقي سير الدراسة داخل الفصول ومدى الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي، واستمع لشرح المعلمين، واطلع على مستوى الطلاب وسجلات الدرجات والتقييمات الأسبوعية، إضافة إلى متابعة الأداء الصفي والسلوك والمواظبة.

كما تفقد حدائق المدارس موجّهًا بالتوسع في زراعة الأشجار المثمرة لخلق بيئة صحية، وزار المعامل وغرف المصادر لطلاب الدمج، مشيدًا بتوافر الوسائل التعليمية وتفعيل غرف المصادر تحت إشراف معلمين مدربين.

وأشاد وكيل الوزارة بانضباط المدارس وتطبيق أساليب علاجية للطلاب ضعاف المستوى، مع إشراك الطلاب في مساعدة زملائهم في برامج القرائية، مؤكدًا على ضرورة تفعيل برامج علاج الضعف في جميع المواد وتوثيق الجهود بسجل 26 قرائية، ومتابعة نواتج التعلم، وتحفيز الطلاب المتفوقين سلوكيًا وعلميًا، فضلًا عن الاهتمام بالمظهر العام للمدارس ونظافة الفصول والطرقات، وإزالة أي مظاهر سلبية، وتكريم المعلمين المتميزين والطلاب الأوائل، مع التشديد على الالتزام بالانضباط المدرسي وتفعيل الأنشطة.

وفي ختام الجولة، قدّم دسوقي شرحًا لطلاب مدرسة الشيخ سالم الثانوية بنات حول مزايا منصة "كيريو" للبرمجة والذكاء الاصطناعي، داعيًا إلى الاهتمام بها لتحقيق أعلى المستويات للحصول على المنح المخصصة للطلاب المتميزين، وفرص العمل بالشركات اليابانية، والحصول على الشهادات الدولية.