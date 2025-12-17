حريق يلتهم مخزنًا في السيدة زينب

اندلع حريق داخل مخزن للمخلفات بمنطقة السيدة زينب دون إصابات، الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بشارع ضرب الغزالي.

على الفور، تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي شبَّ بمخزن ملفات بالطابق الأرضي لعقار مكون من 3 أدوار.

ونفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران التي التهمت المخزن ولم تمتد إلى باقي الطوابق، دون تسجيل إصابات.

