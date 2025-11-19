إعلان

أجواء مُبهجة في استقبال 2700 سائح بميناء بورسعيد -فيديو وصور

كتب : طارق الرفاعي

10:18 ص 19/11/2025
استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم الأربعاء، السفينة السياحية العملاقة MSC Armonia القادمة من البحر المتوسط، وعلى متنها نحو 2700 سائح من جنسيات مختلفة، وذلك بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.


وشهدت ساحة الميناء أجواء احتفالية مميزة، حيث تفاعل السائحون مع أنغام السمسمية والعروض الفنية والاستعراضية والتنورة، كما رقص السائحون مع أبناء بورسعيد على رصيف الميناء.


شارك في حفل الاستقبال فرقة عجميات بقيادة الفنان عمرو عجمي، وأكاديمية ريفيرانس التابعة لمديرية الشباب والرياضة، وذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، برئاسة محمد عبد العزيز، وذلك في إطار الحفلات التي تستقبل رحلات السفن السياحية المنتظمة التي تزور الميناء خلال هذه الفترة من كل عام.


يشار إلى أن السفينة MSC Armonia تعد من السفن السياحية المميزة التابعة لشركة MSC Cruises، وتبلغ حمولتها 65,542 طنًا، وتتسع لنحو 2,520 راكبًا و780 من أفراد الطاقم، وتضم مجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية الراقية، ومنها: عدة مطاعم ومسارح ومناطق ترفيهية وتقدم مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية والمتوسطية.


رابط فيديو البث المباشر:


أجواء مُبهجة سائح ميناء بورسعيد السفينة السياحية

