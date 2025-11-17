إعلان

السيطرة على حريق بمستودع أنابيب في منطقة أبيس بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

11:24 م 17/11/2025

حريق بمستودع أنابيب

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:


تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم، من إخماد حريق اندلع داخل مستودع أنابيب بقرية عرابي التابعة لمنطقة أبيس، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.


وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل أحد مستودعات الأنابيب الواقعة بقرية عرابي في منطقة أبيس، وعلى الفور تحركت قوات الإطفاء مدعومة بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.


وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الحريق نشب في إحدى أسطوانات الغاز داخل المستودع، ما أدى إلى حدوث موجة انفجارية محدودة داخل المكان، قبل أن تنجح فرق الحماية المدنية في احتواء الموقف ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.


وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

