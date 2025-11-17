مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات امتحانات الفصل الأول (صور)

وزيرة التضامن تشتري منتجات أطفال كنزي بالفيوم وتمنحهم دخلًا مباشرًا (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

انعقد، اليوم الإثنين، مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة.



وجاء ذلك بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة ريهام فؤاد، مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة، لمناقشة استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025–2026، وخريطة المواعيد الزمنية الواردة من المجلس الأعلى للجامعات.

واستعرض المجلس مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي، حيث تنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026، وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026، على أن تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 24 يناير وتستمر حتى الخميس 5 فبراير 2026.

وأوضح المجلس أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ستبدأ يوم السبت 7 فبراير 2026، وتستمر حتى الخميس 21 مايو 2026 بواقع 15 أسبوعًا دراسيًا، تليها امتحانات نهاية العام خلال شهري مايو ويونيو وفق طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إن جامعة أسوان تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تمكن جميع الطلاب من أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين أن الجامعة خصصت منظومة دعم شاملة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الكليات، تشمل توفير كراسي متحركة، وأجهزة مساعدة حديثة، ومترجمي لغة الإشارة، إلى جانب خدمات مركز ذوي الإعاقة الذي يقدم دعمًا أكاديميًا وتعليميًا مستمرًا.

وأكد "نصرت" أن هذه الجهود تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم، والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع الجامعي، بما يضمن لهم فرصًا تعليمية عادلة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.

واختتم المجلس أعماله بالتأكيد على جاهزية الجامعة الكاملة لبدء الامتحانات وفق الخطة الزمنية المقررة، وحرصها على توفير المناخ الأمثل لجميع الطلاب لأداء امتحاناتهم بيسر وأمان.