بعد ذبحه لجارته الطفلة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن حلاق الدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، الدائرة الثالثة، اليوم الإثنين، إحالة أوراق حلاق مقيم بقرية المستعمرة الغربية التابعة لمركز الستاموني إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وذلك بعد اتهامه بإنهاء حياة طفلة لم تتجاوز التاسعة من عمرها، بسبب خلافات مع أسرتها ورغبته في إقامة علاقة بزوجة والد الطفلة. وحددت المحكمة جلسة 19 يناير من العام المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد حسام أحمد النجّار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد أحمد شعبان أحمد، والمستشار أحمد عبدالعليم الشحات، والمستشار مصطفى فهيم العدوي، وبسكرتارية أحمد عاشور الدريني ورمضان السيد الديسي، في القضية رقم 2663 جنايات مركز الستاموني والمقيدة برقم 986 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "موسى. ز. م"، 37 عامًا، ومقيم بقرية المستعمرة الغربية بالستاموني، إلى محكمة الجنايات؛ لأنه في يوم 20 أبريل 2025، قتل المجني عليها الطفلة "ريتاج السعيد فهمي"، 9 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إذ بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأحرز لهذا الغرض سلاحًا أبيض "سكينًا".

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ارتكب الجريمة على خلفية خلافات سابقة بينه وبين أسرة المجني عليها، وأنه ما إن أبصر الطفلة أثناء خروجها من منزلها حتى اندفع نحوها قاصدًا إزهاق روحها، ثم حاول قتل والدتها، إلا أن محاولته باءت بالفشل بعدما تمكنت من الدخول إلى منزلها وإغلاق الباب قبل وصوله إليها.

وشهد والد الطفلة في تحقيقات النيابة العامة بأنه أثناء وجوده في محل عمله، تلقى اتصالًا هاتفيًا يفيد بوفاة كريمته، وعلم بأن المتهم هو من أقدم على قتلها بسبب خلافات سابقة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 9225 لسنة 2024 جنح الستاموني، نتيجة رغبة المتهم في الارتباط بزوجته، والدة المجني عليها. وأضاف أن المتهم كان ينوي التسلل إلى منزله لقتل زوجته.

كما أدلت الشاهدة "أمينة. س"، 48 عامًا، بأنها أثناء وجودها بشرفة منزلها، رأت المتهم يعتدي على الطفلة مستخدمًا سكينًا، ثم تركها غارقة في دمائها، قاصدًا قتلها، قبل أن يتوجه إلى منزل والدتها محاولًا اقتحامه للوصول إلى زوجة الشاهد الأول، إلا أن محاولته فشلت بسبب إغلاق الباب، ففرّ هاربًا مع تجمع الأهالي.

وأكدت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز الستاموني صحة ارتكاب المتهم للواقعة، وأنها جاءت على خلفية خلافات سابقة، ورغبته في إقامة علاقة غير شرعية بوالدة الطفلة.