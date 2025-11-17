تحولت صداقة قديمة بين زميلين من كلية الهندسة إلى مأساة دامية في الإسكندرية، بعد أن أقدم أحدهما على قتل صديقه أمام توكيل سيارات بالرصيف، مُمسكًا بمسدسه بعد أداء صلاة العصر مباشرة، الجريمة التي هزت حي العجمي وأثارت الرعب بين السكان، كشفت عن سلسلة من الخلافات والانتقام، وانتهت باعتراف المتهم أمام النيابة بتفاصيل مروعة أذهلت الجميع.

- تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من قسم شرطة كرموز عن إطلاق أعيرة نارية تجاه شخص بمنطقة الموقف الجديد، ما أدى إلى وفاته فورًا، عند الانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه هو المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، حاصل على بكالوريوس هندسة ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات، وأن الجاني، أيضًا مهندس، أطلق عليه النار وفر هاربًا بسيارته.

- خلفية الجريمة

كشف المتهم في اعترافاته أمام النيابة أنه انتظر المجني عليه على الرصيف المقابل لتوكيل السيارات، مستخدمًا GPS لتحديد مكانه، وأطلق عليه عدة رصاصات فسقط أرضًا، قائلاً: "كان لازم يموت.. مش ندمان ومش فارق معايا حاجة بعد ما قتلته".

وأوضح المتهم أنه قرر الانتقام بعد خلافات بدأت منذ مارس 2023، حين قام بنشر صور مزيفة لزوجة المجني عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا إياها بطريقة مسيئة، ما أشعل الخلاف بينهما. وأضاف أن علاقة الصداقة القديمة بينه وبين المجني عليه تحولت إلى عداء بعد أن تدخل والد المجني عليه وعاقبه، فخطط للانتقام بشكل مسبق، مستأجر شقة بالقرب من سكن المجني عليه واشترى السيارة والسلاح المستخدم منذ سبتمبر الماضي.

- التحقيقات والإجراءات القانونية

تمكنت المباحث من ضبط المتهم، الذي سبق إيداعه بأحد المصحات النفسية، وعُثر بحوزته على السلاح المستخدم.

وأمرت النيابة بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإجراء الاستعلام الأمني عن السيارة، والتأكد من كافة تفاصيل الحادث، كما صُرح بدفن الجثمان بعد انتهاء إجراءات الطب الشرعي.

