إعلان

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم "تريلا" بعدة دراجات نارية بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

09:38 م 20/12/2025

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا-عبدالرحمن القرشي:

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب ثلاثة آخرون، في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل (تريلا) وعدة دراجات نارية، أمام قرية الرحمانية بدائرة مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بوقوع الحادث أمام قرية الرحمانية، حيث انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع شخصين في الحال، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفرقة، جراء التصادم بين التريلا وعدة موتوسيكلات.

وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة، كما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، مع تكليف وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وأسبابه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دهس دراجات حادث تريلا نجع حمادي أمن قنا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر