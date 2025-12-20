مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم "تريلا" بعدة دراجات نارية بقنا

قنا-عبدالرحمن القرشي:

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب ثلاثة آخرون، في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل (تريلا) وعدة دراجات نارية، أمام قرية الرحمانية بدائرة مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بوقوع الحادث أمام قرية الرحمانية، حيث انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع شخصين في الحال، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفرقة، جراء التصادم بين التريلا وعدة موتوسيكلات.

وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة، كما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، مع تكليف وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وأسبابه.