العراق ينفي تقارير حول تلقيه رسائل تحذير من هجوم إسرائيلي وشيك

بغداد - (د ب أ)

نفى جهاز المخابرات الوطني العراقي الأحد الأنباء التي ذكرت أن الحكومة العراقية تلقت رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخباري غربي حول قرب تعرض العراق لضربات عسكرية إسرائيلية.

وذكر بيان لجهاز المخابرات الوطني العراقي وزع بعد منتصف ليل السبت/ الأحد أن الحكومة العراقية لم تتلقَ أية رسالة من هذا النوع. ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في التعاطي مع هكذا قضايا تمس الأمن القومي للدولة العراقية.

وحسب البيان فإن هذا النفي جاء ردا على ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" يوم أمس السبت في تقرير ادعى أن الحكومة العراقية تلقت رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخباري غربي حول قرب تعرض العراق لضربات عسكرية.

من جانب أخر، نفت وزارة الداخلية العراقية ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أن هناك أشخاصا من الجانب السوري حاولوا عبور الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء، نؤكد أن مقطع الفيديو هذا لم يكن على حدودنا وأنه لدولة جارة أخرى من خلال حجم الكتل الكونكريتية التي ظهرت في الفيديو".

وذكر البيان "لا يوجد أي عملية تسلل سُجلت لدينا، خاصة أن هناك إجراءات صارمة ورصينة تفرضها قيادة قوات الحدود والقطاعات الأمنية الأخرى لحماية حدودنا من أي محاولة للتسلل".