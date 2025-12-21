أكد الدكتور محمد مختار جمعة مساعد رئيس حزب حماة الوطن لشئون تنمية الوعي المجتمعي وزير الأوقاف السابق، على أن التكاتف والتضافر يد بيد خلف القيادة السياسية ضرورة ملحة للتصدي للفكر المتطرف والنشاط الداعشي الذي يهدف لغرس مفاهيم مغلوطة لدى البعض من بسطاء الفهم.

وقال "جمعة"، في منشور عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "نشاط تنظيم داعش مرة أخرى أو تحريك نشاطه أمر خطير يستدعي اليقظة لما يخطط لمنطقتنا اللهم احفظ مصر".

وأوضح أنه يجيب أن نلتف خلف القيادة السياسية لمجابهة المخاطر وقال " يجب أن نكون في مصر على قلب رجل واحد خلف رئيسنا في مواجهة التحديات العاصفة بالمنطقة وهذا منطق كل وطني يحب وطنه ويدرك حجم المخاطر المحيطة بنا".

