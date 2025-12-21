مدرب منتخب مالي يكشف لمصراوي آخر استعداداته للمشاركة في أمم أفريقيا

كشف البلجيكي توم ستيفيت المدير الفني لمنتخب مالي، عن استعدادات منتخبه، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، المقرر انطلاقها اليوم الأحد 21 ديسمبر.

ويشارك منتخب مالي في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "المغرب، جزر القمر وزامبيا".

وقال ستيفينت، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم نتمكن من خوض فترة إعداد قوية قبل بطولة أمم أفريقيا،معظم لاعبي فريقي يلعبون في أوروبا ولم يكن لدينا الوقت الكافي للتحضير قبل البطولة".

وأضاف: "عقدنا 5 جلسات تدريبية فقط قبل بطولة أمم أفريقيا، لم نتمكن من خوض أي مباراة ودية أيضًا، ووصلنا إلى المغرب في وقت متأخر وهذا أمر صعب".

وتابع: "نعلم أن البطولة لن تكون سهلة ولكن سنكون على استعداد تام، لدينا فريق جيد وطموح هدفه تقديم مستوى كبير في البطولة".

وواصل: "هدفنا هو الوصول إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب على الأقل، لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي بتحقيق هذا الأمر".

وعن مستوى أليو ديانج قال مدرب مالي: "أليو ديانج لاعب مهم بالنسبة لنا، وهو قائد جيد، يعمل على توازن الفريق ودائما ما يظهر بشكل مميز في مختلف المباريات".

