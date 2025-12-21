واصل منتخب مصر الأول تدريباته الجماعية اليوم السبت، استعدادا لمواجهة زيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، يوم الإثنين المقبل.

ويلاقي منتخب مصر نظيره زيمبابوي، يوم الإثنين المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

وشهد مران منتخب مصر الجماعي وصلة هزار وضحك بين الثنائي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، خلال مشاركتهما في المران، مما يشير إلى الروح المعنوية المرتفعة للاعبين قبل مباراة زيمبابوي.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي".

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2026.

