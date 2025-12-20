إعلان

إسقاط الجنسية المصرية عن علي حسن لهذه الأسباب

كتب- عمرو صالح:

06:03 م 20/12/2025 تعديل في 21/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 51، الصادر الخميس 18 ديسمبر 2025، قرارًا رسميًا بسحب الجنسية المصرية من علي حسن، من مواليد 30 نوفمبر 1991، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.

وجاء القرار رقم 79 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حيث استند إلى أحكام القانون التي تُجيز سحب الجنسية في حال ثبوت الانضمام إلى خدمة عسكرية بدولة أجنبية، بالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة.

وأكد القرار، أن سحب الجنسية تم بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذًا لما يقرره القانون في مثل هذه الحالات، مع إخطار الجهات المعنية للعمل بمقتضاه.

علي حسن إسقاط الجنسية المصرية الجيش الأمريكي

